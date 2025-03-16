В то время как мобилизация в Украине продолжается, военнообязанные задаются вопросом, смогут ли они вернуться на свое рабочее место после службы в армии.

Мобилизированные работники, как и другие проходящие военную службу категории, имеют право на трудовые гарантии во время того, как идет мобилизация в Украине, сообщает Политека.

Как пояснила юрист практики хозяйственного и трудового права Виктория Огородник в интервью для РБК-Украина, согласно украинскому законодательству, в частности статье 119 Кодекса законов о труде (КЗоТ), лица, призванные на службу в военное положение, сохраняют за собой место работы и должность.

К изменениям, внесенным в июле 2022 года, призванные работники также имели право сохранить средний заработок. Однако с вступлением в силу Закона Украины №2352-IX с 19 июля 2022 года изменился порядок сохранения трудовых прав. Сейчас закон гарантирует мобилизованным только возможность сохранить место работы и должность без обязательного сохранения заработной платы в то время, когда мобилизация в Украине продолжается.

Срок сохранения места работы для мобилизованных рабочих определяется следующими факторами: длительность особого периода, фактическое увольнение, завершение лечения раненых или возвращение из плена. Это означает, что даже во время длительной службы в армии работник имеет право на возвращение на работу после того, как отслужит и при условии, что он не был уволен.

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