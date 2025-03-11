Каким будет прогноз погоды в Киеве на 12 марта – эксперты Укргидрометцентра предупредили о дождях и сильном ветре.

Прогноз на среду, 12 марта 2025 года, в Киеве может немного испортить настроение украинцам, сообщает Политека.

Как сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди – ночью умеренные, а днем ​​небольшие.

Синоптики также предупреждают о юго-западном ветре скоростью 7-12 метров в секунду, а в области местами порывы будут достигать 15-20 м/с, пишет Политека.

Что касается температуры воздуха, то прогноз обещает ночью от +4 до +9 градусов, а днем ​​до +14+19 тепла. В столице при этом термометры будут показывать ночью +7+9 градусов, а днем ​​показатели поднимутся до +15+17.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале также рассказала, что если в некоторых регионах Украины 12 марта ожидается штормовой ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, то в самом Киеве будет немного легче, но все равно порывистый юго-западный ветер будет донимать.

Эксперт советует жителям столицы не огорчаться, а порадоваться, что дождь наконец-то умоет запыленные и загазованные улицы, а также напоит деревья и газоны. При этом водителям следует соблюдать осторожность, наиболее интенсивными осадки будут утром.

Кроме того, в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщили, что весення температура продолжает бить новые рекорды. К примеру, 10 марта 2025 года в столице зафиксировали максимальную температуру воздуха для этого дня – +17,8°, что на 0,9° превысило рекорд 1914 года.

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