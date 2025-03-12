Мобилизация в Украине продолжается, и вопросы, связанные с документами для военнообязанных граждан, становятся все более актуальными.

Военнообязанные задают вопрос, может ли ТЦК во время мобилизации в Украине отказать в выдаче приписного удостоверения, если у гражданина нет идентификационного налогового номера, сообщает Политека.

Согласно юридическим разъяснениям на портале "Юристи.UA", ТЦК не имеет права отказать гражданину в выдаче приписного даже в случае, если у него нет ИНН. Если такой отказ все же имел место, мужчина имеет право подать жалобу в областной ТЦК или в Министерство обороны.

Некоторые граждане отказываются от получения ИНН по религиозным причинам. В таком случае, согласно законодательству, отметка в паспорте об отказе от индивидуального налогового номера должна быть достаточным основанием для выдачи приписного удостоверения.

Тем не менее, в отдельных территориальных центрах комплектования могут возникнуть проблемы с этой процедурой.

Юрист Юрий Айвазян объяснил, что отсутствие РНОКПП (регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика) не должно влиять на статус военнообязанного, даже когда идет мобилизация в Украине. Отсутствие этого документа может усложнить внесение данных в Единый реестр, но это не является основанием для отказа в выдаче приписного.

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