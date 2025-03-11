Киевстар объявил о закрытии популярного тарифа с 11 марта и представил новый пакет услуг для своих пользователей.

Мобильный оператор Киевстар объявил об изменениях в корпоративных тарифах.

С 11 марта бюджетный тарифный план "Business LOVE UA. Магнит" станет недоступен для новых подключений, а его название получит дополнение "2024". Однако абоненты, оформившие подключение ранее, смогут продолжать пользоваться услугами, пишет Politeka.net.

С сегодняшнего дня 11 марта 2025 года оператор представил обновленный тариф "Business LOVE UA. Магнит" для корпоративных клиентов. Он доступен исключительно для пользователей, которые решат сменить своего оператора на "Киевстар" с сохранением номера (услуга MNP).

Стоимость тарифа составит 100 грн в месяц на протяжении первых 12 месяцев. После этого цена увеличится до 175 грн. За эту сумму корпоративные клиенты получат:

– 20 ГБ мобильного интернета;

– 4,3 ГБ в роуминге;

– 1200 минут на все украинские номера, после чего — безлимит на "Киевстар";

– 100 SMS по Украине;

– Доступ к "Киевстар ТВ Легкий" (200+ каналов и базовая библиотека контента).

Также в тарифе Киевстар предусмотрена опция "Суперсила" без доплат. Абоненты смогут выбрать дополнительные преимущества: безлимитный интернет (80 ГБ без ограничения скорости), безлимитные звонки по Украине, расширенный пакет "Киевстар ТВ" (почти 400 каналов), 50 минут на международные звонки, 5 ГБ в роуминге, вторую SIM-карту для планшета или телефона, а также проводной интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.