На следующую неделю, с 10 по 16 марта 2025 года, в ДТЭК запланировали графики отключения света в Киевской области из-за проведения профилактических работ в энергосети.

Графики отключения света в Киевской области на следующую неделю – с 10 по 16 марта – еще будут дополняться, но ДТЭК уже объявил об определенных ограничениях, пишет Политека.

В частности, "ДТЭК Киевские региональные электросети" 10 марта 2025 года будет проводить профилактические работы в поселке Гостомель, сообщает Политека. Поэтому с 9:00 до 19:00 без света останутся жители по улицам Семена Палия, Луговой, Героев Гостомеля, Рекунова, Свято-Покровской, Юбилейной и Яровой.

Также графики отключения света будут действовать в Дымерской общине в селе Козаровичи - 10 и 11 марта с 9:00 до 18:00. Без электроэнергии будут жители четырех улиц: Хмельницкого, Киевской, Соборной, Независимости.

В Вороньковской общине в Киевской области также известно о запланированных графиках отключения света на 10 марта. Сообщается, что с 9:00 до 15:00 или до 18:00 без электроэнергии будут жители сел Вороньков, Кийлов, Жеребятин, Сошников и Процев.

Кроме того, в ДТЭК предупреждают о плановых профилактических работах в пределах Бучанской общины 11 марта:

с 8:30 до 17:00 будет отключение в селе Бабинцы по улице Виты Каминской, 1;

с 9:00 до 18:00 без света будут жители села Синяк по ул. Киевской, 60;

с 10:00 до 17:00 – Буча, Вокзальная, 99/2, Новое Шоссе.





Что касается самого города Киев, то там сейчас применять стабилизационные, аварийные или локальные графики отключения света с 10 по 16 марта 2025 года пока не планируют.



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