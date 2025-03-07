Выселение граждан из жилья в Киеве является одним из самых распространенных и острых юридических вопросов.

Конфликты между собственниками и зарегистрированными жильцами жилья в Киеве могут длиться годами, нанося моральный и материальный ущерб, сообщает Politeka.net.

Однако, как отмечает адвокат Александр Малик, украинское законодательство четко определяет категории лиц, которые нельзя выписать из жилья в Киеве даже через суд.

Процесс регистрации и выселения из жилья в Киеве регулируется Гражданским кодексом Украины, а также судебной практикой. Жилищный кодекс, принятый еще в 1983 году, морально устарел, поэтому его нормы часто не применимы в современных реалиях.

Общее правило предусматривает, что лицо, имеющее регистрацию в жилье, практически приравнивается к собственнику, а принудительное выселение из жилья в Киеве возможно только по решению суда.

Впрочем, есть несколько законных оснований для выселения. Если человек не является собственником жилья, его могут лишить права пользования в случае самопроизвольного заселения, систематической порчи имущества, использования квартиры не по назначению (например, ведение незаконного бизнеса), регулярных конфликтов или антисоциального поведения.

Также серьезным поводом судебного иска о выселении из жилья в Киеве может стать задолженность за коммунальные услуги. Если суд примет соответствующее решение, жителя могут выписать без его согласия.

Однако есть категории лиц, которых нельзя выселить из жилья в Киеве даже по решению суда. К ним относятся совладельцы жилья, военнообязанные во время военного положения и несовершеннолетние дети без родительской опеки.

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