Как пояснили в "Нафтогазе", одной из самых распространенных причин долга является ошибка в уникальном лицевом счете клиента.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" предупредили клиентов о возможности появления долга в платежке из-за неправильного оформления оплаты, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в компании. Там уточнили, что возникновение такой ситуации зачастую связано с нарушением определенных правил.

Как пояснили в "Нафтогазе", одной из самых распространенных причин долга является ошибка в уникальном лицевом счете клиента. Даже если платеж был произведен, из-за неверно указанных данных система может не засчитать его правильно.

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо:

проверять правильность лицевого счета перед оплатой;

сверять его с предварительными квитанциями;

внимательно вводить реквизиты при оплате через кассу или терминал;

использовать официальные банковские сервисы, автоматически подтягивающие правильные данные.

В случае ошибки средства могут быть засчитаны с задержкой или даже попасть на чужой счет. Исправление таких ситуаций требует времени и обращения в службу поддержки или банк.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что тщательная проверка реквизитов перед оплатой – это залог правильного и своевременного зачисления платежа.

"Исправление таких ситуаций требует времени, а иногда — дополнительных обращений в службу поддержки или банка. Помните: контроль перед оплатой — гарантия своевременного поступления средств!" - добавили в Нафтогазе.

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