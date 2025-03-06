Комендантский час в Украине — это мера безопасности, введенная в период военного положения, которая ограничивает передвижение граждан по улицам с 00:00 до 05:00.

В комендантское время граждане могут перемещаться только в случае выполнения служебных обязанностей или для того, чтобы попасть в укрытие во время тревоги.

Для выполнения таких задач необходим специальный пропуск. Работа такси в Киеве в условиях комендантского часа вызывает некоторые вопросы. Большинство крупных такси-сервисов, таких как Uber, Bolt и Uklon, приостанавливают свою работу в этот период из-за ограничений, пишет Politeka.net.

Однако некоторые небольшие местные такси-сервисы могут продолжать работу, если водители имеют специальные разрешения. Важно помнить, что наличие разрешения у водителя не освобождает пассажиров от возможных проблем на блокпостах.

В условиях комендантского часа стоимость поездки на такси может существенно вырасти, так как пик заказов приходится на 30-60 минут до начала ограничений. Максимальный спрос на такси наблюдается в вечернее время, особенно в пятницу, субботу и воскресенье, что также влияет на цену и доступность услуг.

В случае крайней необходимости пользоваться такси в ночное время, важно иметь при себе удостоверение личности, так как это поможет избежать задержания на блокпостах. Водители могут столкнуться с проблемами, если не смогут подтвердить право на перевозку в условиях комендантского часа, и пассажиры могут быть доставлены в отделение полиции для установления личности и выяснения обстоятельств.

За нарушение комендантского часа в Украине предусмотрена административная ответственность. Штраф может варьироваться от 170 до 510 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается вдвое. В некоторых случаях могут быть применены исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

Если ваш поезд прибыл после начала комендантского часа, рекомендуется остаться на вокзале до утра. При наличии билета вы получите доступ к залу ожидания и базовым продуктам. Если у вас есть билет на ночной поезд, старайтесь прибыть на вокзал до 00:00, чтобы избежать возможных проблем с нарушением комендантского часа.

Соблюдение правил комендантского часа важно для вашей безопасности. Планируя поездки в ночное время, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы и заранее узнайте, какие такси работают в это время в Киеве.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал в видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.