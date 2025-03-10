В Украине мужчины, подлежащие мобилизации, могут получить отсрочку, если их близкие родственники нуждаются в постоянном уходе.

Отсрочку от мобилизации в Украине можно оформить, если мужчина, к примеру, должен ухаживать за больной сестрой, сообщает Politeka.net.

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян, чтобы получить отсрочку от мобилизации в Украине из-за ухода за сестрой, мужчина должен выполнить три основных условия.

Первая из них – сестра должна иметь инвалидность I или II группы. Это важно, поскольку отсрочка предоставляется только тем, кто действительно нуждается в постоянном уходе из-за серьезных физических или психологических проблем, сообщает Политека.

Второе условие — необходимо предоставить заключение Врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) или другой экспертной организации, которая подтвердит необходимость постоянного ухода за сестрой. Без такого документа отсрочку от мобилизации в Украине оформить невозможно.

Третье условие – отсутствие у сестры родственников первой степени родства, в частности родителей, мужа или совершеннолетних детей, которые могли бы обеспечить ее уход. По закону только лицо, являющееся единственным опекуном, может претендовать на отсрочку от мобилизации в Украине.

Юрий Айвазян также обратил внимание на альтернативу, которую можно рассмотреть при сложной ситуации с болезнью сестры. Если у сестры тяжелое заболевание, требующее постоянного ухода, можно инициировать судебную процедуру для признания ее недееспособной и назначения лица опекуном. Это позволит не только получить отсрочку от мобилизации, но и официально взять на себя ответственность за уход за родственником.

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