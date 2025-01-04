Водители могут быть оштрафованы до 34 тысяч гривен или лишены водительских прав на срок до года.

В Верховную Раду Украины представлен законопроект №9564, предусматривающий штрафы для водителей за нарушение уровня шума.

Инициатором законопроекта является группа депутатов, возглавляемая руководителем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Согласно объяснительной записке, чрезмерный шум от автомобилей и мотоциклов нарушает покой граждан и влечет за собой недовольство. Кроме того, громкий транспорт напоминает звуки российских дронов, что вызывает дополнительные стресс и страх среди населения. Поэтому предлагается вводить штрафы от 17 000 гривен водителям таких транспортных средств. В случае повторного нарушения штраф будет удвоен, а водителя могут лишить прав на срок от 6 до 12 месяцев.

Законопроект был внесен в повестку дня Верховной Рады в сентябре, и он может быть вынесен на голосование в любой момент.

Напомним, что в Украине ужесточили контроль за утилизацией автомобильных покрышек – нарушителям грозят штрафы.

Это решение было принято из-за многочисленных случаев бесконтрольного выбрасывания или сжигания покрышек, что наносит значительный ущерб окружающей среде.

Автомобилистов, нарушающих правила утилизации шин, ожидают штрафы, размер которых составляет от 340 до 1760 гривен. Сумма зависит от количества нарушений и уровня причиненного вреда окружающей среде.

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