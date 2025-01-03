Закон, вступивший в силу в мае 2024 г., позволяет фермерам сохранить своих работников для важных полевых работ; одновременно существует четкая процедура бронирования персонала на период мобилизации.

Согласно новому законодательству о мобилизации , аграрии также имеют право на отсрочку от военной службы во время мобилизации, но для этого необходимо выполнить несколько важных условий.

Согласно новому законодательству, отсрочка от мобилизации предоставляется разным категориям лиц.

Отсрочку от мобилизации в 2024 году имеют следующие категории:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВЛК через 6–12 месяцев); лица, находившиеся в плену (они могут служить добровольно); родители 3 и более детей младше 18 лет, если нет задолженности по алиментам; родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью; родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы; родители даже одного ребенка, если второй родитель проходит военную службу; матери и родители-одиночки.

Также к этим категориям относятся ученые и педагоги, работающие минимум на 0,75 ставки; опекуны лиц, признанных недееспособным решением суда; лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеют трудоспособной супруги (супруга); внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук); военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Для того чтобы забронировать своих работников, фермеры должны пройти несколько этапов:

Следует четко определить, какие работники имеют критическое значение для функционирования предприятия, особенно в период важных полевых работ. Следует выбирать дефицитные профессии, которые трудно заменить.

После определения работников необходимо подать в соответствующие органы предложение о бронировании. Это должно быть сделано по установленной форме, в которой необходимо заполнить все необходимые данные.

После этого предложение следует подать в территориальный центр комплектования (ТЦК), где будет проверено право на бронирование и отсрочку.

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