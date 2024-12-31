В 2025 году в Украине отдельные категории граждан будут иметь право на льготный проезд в маршрутных такси, что предусмотрено действующим законодательством.
Об этом говорится на сайте Бесплатной правовой помощи .
В частности, бесплатный проезд в общественном транспорте доступен социально уязвимым группам населения.
Кто имеет право на льготный проезд:
- Участники боевых действий и приравненные к ним лица.
- Лица с инвалидностью в результате войны и имеющие аналогичный статус.
- Военнослужащие срочной службы .
- Военные, ставшие инвалидами в результате войны .
- Родители погибших или пропавших без вести военнослужащих .
- Ветераны военной службы, полиции, ГСЧС, СБУ, прокуратуры и т.д.
- Полицейские и работники СБУ при исполнении служебных обязанностей.
- Реабилитированные лица , ставшие инвалидами из-за репрессий.
- Лица с инвалидностью I и II групп , дети с инвалидностью и их сопровождающие (в пределах одного).
- Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы и пострадавшие в результате аварии (категории I–II).
- Дети с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС .
- Дети из многодетных семей .
- Дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).
Водителям автобусных маршрутов запрещается отказывать в льготной перевозке, если это не противоречит законодательству. Безосновательный отказ в льготном проезде может привести к юридической ответственности.
Что делать в случае отказа в льготном проезде:
- Узнайте название перевозчика и его контактную информацию.
- Записать ФИО водителя, номер транспортного средства, время и маршрут.
- Сохранить билет, если он был приобретен.
- По возможности найти свидетелей инцидента.
Куда обращаться с жалобой:
- В полицию.
- У территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
- В транспортном отделе городского совета.
- В Государственную службу по безопасности на транспорте.
Если водитель заставляет льготника оплачивать проезд и отказывается ехать по маршруту, следует немедленно вызвать наряд полиции. Соблюдение этих правил поможет защитить свои права и обеспечить справедливый доступ к льготному проезду.
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