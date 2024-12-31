В 2025 году в Украине отдельные категории граждан будут иметь право на льготный проезд в маршрутных такси, что предусмотрено действующим законодательством.

Об этом говорится на сайте Бесплатной правовой помощи .

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В частности, бесплатный проезд в общественном транспорте доступен социально уязвимым группам населения.

Кто имеет право на льготный проезд:

  • Участники боевых действий и приравненные к ним лица.
  • Лица с инвалидностью в результате войны и имеющие аналогичный статус.
  • Военнослужащие срочной службы .
  • Военные, ставшие инвалидами в результате войны .
  • Родители погибших или пропавших без вести военнослужащих .
  • Ветераны военной службы, полиции, ГСЧС, СБУ, прокуратуры и т.д.
  • Полицейские и работники СБУ при исполнении служебных обязанностей.
  • Реабилитированные лица , ставшие инвалидами из-за репрессий.
  • Лица с инвалидностью I и II групп , дети с инвалидностью и их сопровождающие (в пределах одного).
  • Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы и пострадавшие в результате аварии (категории I–II).
  • Дети с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС .
  • Дети из многодетных семей .
  • Дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).

Водителям автобусных маршрутов запрещается отказывать в льготной перевозке, если это не противоречит законодательству. Безосновательный отказ в льготном проезде может привести к юридической ответственности.

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Что делать в случае отказа в льготном проезде:

  1. Узнайте название перевозчика и его контактную информацию.
  2. Записать ФИО водителя, номер транспортного средства, время и маршрут.
  3. Сохранить билет, если он был приобретен.
  4. По возможности найти свидетелей инцидента.

Куда обращаться с жалобой:

  • В полицию.
  • У территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
  • В транспортном отделе городского совета.
  • В Государственную службу по безопасности на транспорте.

Если водитель заставляет льготника оплачивать проезд и отказывается ехать по маршруту, следует немедленно вызвать наряд полиции. Соблюдение этих правил поможет защитить свои права и обеспечить справедливый доступ к льготному проезду.

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