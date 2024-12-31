В случае отказа в бесплатном проезде следует обратиться в полицию, территориальное управление Госслужбы по безопасности на транспорте или городской совет.

В 2025 году в Украине отдельные категории граждан будут иметь право на льготный проезд в маршрутных такси, что предусмотрено действующим законодательством.

Об этом говорится на сайте Бесплатной правовой помощи .

В частности, бесплатный проезд в общественном транспорте доступен социально уязвимым группам населения.

Кто имеет право на льготный проезд:

Участники боевых действий и приравненные к ним лица.

и приравненные к ним лица. Лица с инвалидностью в результате войны и имеющие аналогичный статус.

и имеющие аналогичный статус. Военнослужащие срочной службы .

. Военные, ставшие инвалидами в результате войны .

. Родители погибших или пропавших без вести военнослужащих .

. Ветераны военной службы, полиции, ГСЧС, СБУ, прокуратуры и т.д.

и т.д. Полицейские и работники СБУ при исполнении служебных обязанностей.

при исполнении служебных обязанностей. Реабилитированные лица , ставшие инвалидами из-за репрессий.

, ставшие инвалидами из-за репрессий. Лица с инвалидностью I и II групп , дети с инвалидностью и их сопровождающие (в пределах одного).

, дети с инвалидностью и их сопровождающие (в пределах одного). Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы и пострадавшие в результате аварии (категории I–II).

и пострадавшие в результате аварии (категории I–II). Дети с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС .

. Дети из многодетных семей .

. Дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).

Водителям автобусных маршрутов запрещается отказывать в льготной перевозке, если это не противоречит законодательству. Безосновательный отказ в льготном проезде может привести к юридической ответственности.

Что делать в случае отказа в льготном проезде:

Узнайте название перевозчика и его контактную информацию. Записать ФИО водителя, номер транспортного средства, время и маршрут. Сохранить билет, если он был приобретен. По возможности найти свидетелей инцидента.

Куда обращаться с жалобой:

В полицию.

У территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

В транспортном отделе городского совета.

В Государственную службу по безопасности на транспорте.

Если водитель заставляет льготника оплачивать проезд и отказывается ехать по маршруту, следует немедленно вызвать наряд полиции. Соблюдение этих правил поможет защитить свои права и обеспечить справедливый доступ к льготному проезду.

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