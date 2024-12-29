В случае наследования недвижимости новые владельцы часто решают ее продать, однако процесс продажи унаследованной квартиры или дома имеет свои особенности.

На сайте Новости.LIVE рассказали о деталях продаж унаследованной недвижимости.

Когда можно продать унаследованную недвижимость

После того, как родственник умирает, наследник может получить недвижимость в соответствии с завещанием. Однако перед тем, как продать унаследованную квартиру, нужно пройти несколько этапов оформления наследства.

Наследник имеет право принять наследство в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Для этого необходимо обратиться к нотариусу, который откроет наследственное дело. На этом этапе продажа недвижимости невозможна, необходимо получить официальное свидетельство о праве собственности.

Для получения свидетельства нотариус должен подтвердить наличие следующих документов:

завещание;

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, подтверждающие родственную связь с наследодателем.

Если имущество наследуется несколькими лицами, оно может быть разделено между ними по равным частям или путем заключения соглашения о компенсации. По истечении шести месяцев наследник получает свидетельство о праве на наследство, дающее право на продажу, дарение или сохранность недвижимости.

Документы для продажи унаследованной недвижимости

После регистрации права собственности на недвижимость наследник может приступить к ее продаже.

свидетельство о праве на наследство;

справка о лицах, зарегистрированных в помещении;

паспорт собственника (для совладельцев – их паспорта);

разрешение органов опеки (если в квартире зарегистрированы несовершеннолетние).

Также продавец передает покупателю техническую документацию на недвижимость и справку об оплате коммунальных услуг.

Налоги при продаже унаследованной недвижимости

Продажа наследуемой недвижимости сопровождается льготным налогообложением. Согласно Налоговому кодексу Украины, доход от продажи наследуемого имущества не облагается налогом независимо от того, как давно наследник владеет имуществом. Это означает, что можно продать квартиру или дом без уплаты налогов сразу после оформления права собственности.

Однако если в текущем году будет реализовано более одного объекта недвижимости, на второй и последующей продаже распространятся стандартные нормы налогообложения. Первое соглашение не облагается налогом, но налоги взимаются с каждой последующей продажи за отчетный период.

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