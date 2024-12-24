Право на субсидию или льготу имеют домохозяйства, нуждающиеся в твердом топливе для отопления своих жилищ.

Уже второй год правительство Украины оказывает дополнительную финансовую поддержку семьям, получающим субсидии или льготы на получение твердого топлива.

Пенсионный фонд Украины напомнил , кто имеет право на такую ​​помощь и до какого срока нужно подать заявку на получение субсидий на твердое топливо.

Кто может получить помощь?

Право на субсидию или льготу имеют домохозяйства, нуждающиеся в твердом топливе для отопления своих жилищ. Это касается тех, кто не имеет централизованного отопления или не использует для обогрева природный газ или электрическую энергию. Такая поддержка предназначена для семей с ограниченными доходами, которые не могут самостоятельно возместить расходы на отопление.

Для получения субсидии необходимо подать заявление и декларацию, а для льготы — заявление и при необходимости справку о наличии печного отопления.

К какому сроку можно подать заявку?

Дополнительную финансовую поддержку на покупку твердого топлива оказывают один раз в отопительный сезон. Размер рассчитывается индивидуально в зависимости от уже назначенных субсидий или льгот.

Семьи, уже получившие субсидию или льготу в 2024 году, не нуждаются в повторном обращении — помощь будет начислена автоматически на основе данных Пенсионного фонда.

Для тех, кто еще не подал заявку, есть возможность подать ее до конца текущего года. После назначения субсидии или льготы дополнительная помощь будет начисляться автоматически.

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