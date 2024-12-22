Рост цен на продукты питания в Украине будет обусловлен несколькими факторами, среди которых инфляция, которая к концу года должна была составить 9%, но уже превысила 11%.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал в эфире "День Live".

Он пояснил, что на удорожание овощей повлияли погодные условия: из-за жаркого лета в Украине была потеряна значительная часть урожая, который должен был храниться для дальнейшей продажи в магазинах.

По словам Дениса Марчука, в некоторых южных регионах Украины потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий достигли 30%. Это значительное количество, особенно учитывая, что частично оккупированные Херсонская и Запорожская области не могут поставлять продукцию на рынок.

Эксперт также отметил, что на дальнейшее подорожание продуктов повлияет повышение стоимости электроэнергии, необходимой для хранения продуктов, а также высокий уровень инфляции, который, по прогнозам, должен составить 9%, но уже превысил 11%.

Марчук предупредил, что в зимний период с декабря по февраль цены на мясо, молоко и овощи могут вырасти на 10-15%. Кроме того, ожидается удорожание фруктов, поскольку большинство из них являются импортными, и стоимость будет зависеть от курса доллара. Если гривна продолжит слабеть, закупочные цены могут расти.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

В Украине ожидается резкий рост цен на несколько популярных продуктов: что больше всего подорожает.

Несмотря на собранный урожай, ситуация усложняется: цены на хлеб снова изменятся.