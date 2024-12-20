Некоторые граждане делятся советами, как обойти эти ограничения, чтобы деньги таки дошли до ВСУ.

Клиенты государственного "ПриватБанка" сталкиваются с проблемами при перерасчете средств в поддержку Вооруженных сил Украины через приложение "Дія".

Об этом сообщают клиенты "ПриватБанка" на странице портала госуслуг "Дія" в соцсети Facebook.

Проблема возникает с средствами в 1 тыс. грн, которые были начислены по программе "Зимняя поддержка" на карточки "Национального кэшбека".

Клиенты "ПриватБанка" сообщают о трудностях с переводами в поддержку армии и покупкой облигаций, поскольку их стоимость превышает сумму полученной помощи. Некоторые граждане делятся советами, как обойти эти ограничения, например, используя средства для оплаты коммунальных услуг, а остаток переводя на ВСУ.

Стоит отметить, что клиенты "ПриватБанка", получившие средства на карты "Нацкешбек", могут осуществить перевод на благотворительность через мобильное приложение "Приват24".

Для этого нужно выбрать категорию "Добро", затем выбрать фонд "Помощь армии" или "Благотворительность для украинцев", указать сумму и карту для оплаты и подтвердить операцию.

Также можно воспользоваться меню "Сервисы", где нужно найти категории "Платежи", "Помощь армии" или "Благотворительность для украинцев" и выбрать благотворительный фонд для перевода средств.

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