Лидер партии Общественное движение «Рідна країна» Николай Томенко во время встречи в Згуровке рассказал, как кооперация столицы и области смогут сохранить рабочие места в ОТГ.

Об этом сообщает Знай.юа.

"Мы говорим об одной социальной и экономической территории. Вся история Украины тесно связывает Киев и Киевщину. Сегодня я хочу предложить вариант – как Киевщина может помочь Киеву на взаимовыгодных условиях. Не учитывая условно европейский Москву и Стамбул, столица Украины по количеству застроек сегодня вышла по Европе на первое место и, соответственно, по количеству пробок.

Поэтому сегодня необдуманная политика власти по сокращению районов, количества рабочих мест может привести к катастрофе соседних с Киевом городов. Зато в Киеве не хватает садиков и школ, социальной и правовой инфраструктуры в целом. Зато в области происходит переселение в города».

Томенко рассказал о том, как команда «Рідна країна» планирует воплотить этот план.

"Мы имеем проект, который наша команда хочет реализовать, когда придет в Киевский городской совет и Киевский областной совет. Он предусматривает переселение всех структур управления областью в города и городки поблизости. Странная и циничная ситуация, когда чиновники, которые занимаются областью, сидят в Киеве на Печерске. Поэтому мы сделаем все, чтобы Киевский областной совет проводил свои заседания в Переяславе. Это знаковый город и они будут понимать, что не надо повторить ошибок Переяславской рады, а будут работать в интересах Украины. Киевская областная администрация может работать в Белой Церкви, а областные управления милиции, СБУ или автодора могут работать в ликвидированных центральной властью районных центрах для того, чтобы сохранить помещение и привлечь людей с высшим образованием и квалифицированные кадры для трудоустройства. Например, в Згуровке может работать и областной автодор. Сегодня мы видим, что масса средств вкладываются в трассу на Москву, а те дороги, которые нам с вами нужны, остаются без внимания.

Таким образом, перенеся государственные структуры помещения районов, мы сможем освободить несколько десятков дошкольных учреждений, которые сегодня занимают чиновники правоохранительных структур в Киеве. Таким образом мы остановим тотальную застройку в столице и сохраним рабочие места для образованного населения в ОТГ.»