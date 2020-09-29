За кого готовы отдать голоса киевляне

Киевляне определились с кандидатами, за которых они будут голосовать на местных выборах

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные опроса ОО «Центр общественного развития «ИНТЕР-АКЦИЯ», который проводился в Киеве с 21 по 22 сентября. В опросе приняли участие 1,5 тысячи киевлян.

Как показало исследование, накануне выборов 26,7% жителей столицы готовы поддержать действующего мэра Виталия Кличко. При этом, 22,4% киевлян планируют отдать свой голос за лидера партии «Победа Пальчевского» Андрея Пальчевского.

Наибольшие шансы выйти во второй тур имеют Кличко и Пальчевский. Остальные политики имеют более скромные рейтинги.

Так, за Николая Томенко (Рідна країна) готовы проголосовать 9,8% киевлян, за Сергея Притулу (Голос) – 5,6%, Александра Попова (ОПЗЖ) – 5,3%, Ирину Верещук (Слуга народа) – 5,1%, Андрея Билецкого (Національний корпус) – 4,7%.

Стоит отметить, что ситуация с партиями, которые будут претендовать на места в Киевраде, другая. Политическая сила действующего мэра «Удар» не вошла в тройку лидеров, за которых киевляне будут отдавать свои голоса.

По данным опроса, на места в Киевраде могут претендовать представители «Европейской солидарности», «Перемоги Пальчевського» и «Слуги народа».

Добавим, что киевляне негативно оценивают работу действующего мэра. 38,9% опрошенных дали негативную оценку его работе.

Напомним, что Пальчевский поддержал обманутых вкладчиков и обратился к украинцам: "Каждый из вас может оказаться на этом месте".

А еще Politeka писала, что Пальчевский о трагедии с Ан-26 под Харьковом: "Когда вам профессионалы говорят, что 40 лет это не так много для самолета, это - правда".

Также Politeka сообщала, что Андрей Пальчевский о своей программе по защите вкладчиков: "Надо переходить к решительным действиям".