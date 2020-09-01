Мэр Киева Виталий Кличко верит, что сможет переиграть действующего главу государства Владимира Зеленского и готовится “сбить” его на президентских выборах

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Виктор Таран.

"Старт кампании в местные советы де факто начал большой "избирательный Президентский марафон". Давайте будем объективными - парламентские партии рассматривают местные выборы как трамплин на президентские. Но среди парламентских лидеров х еще одна темная лошадка, которая давно мечтает о победе в президентской гонке. Догадались о ком речь? Точно-Кличко", - заявил Таран.

Он напомнил, что президентские амбиции Виталий Кличко имел еще до Евромайдана, когда возглавлял фракцию "Удар".

"Перспективы у него были тогда довольно радужные. Но после Евромайдана и бегства Януковича были переговоры с Фирташем в Вене. В результате венского пакта Президентом стал Порошенко. Кличко остался Киев. Однако Виталий - человек амбициозный. И отказываться от своих намерений не привык. После окончания каденции Порошенко он больше не связан никакими обязательствами, и может баллотироваться в президенты. И, как мне рассказали знающие люди, - будет”, - поделился политолог.

По его словам, в этой ситуации стали очень пригодилось договоренности Виталия Кличко с Владимиром Зеленским, точнее - с его окружением.

“Прошлой осенью, после мощного прессинга со стороны Офиса президента и аффилированных с ним СМИ, мэру удалось выторговать себе безбедное существование в обмен на что он поделился влиянием в столице и несколькими важными должностями. И сейчас в окружении действующего главы государства уверены, что у них в плане Кличко «все схвачено» и бояться нечего. Вот именно на этом кажется и может сыграть мэр, мечтающий заполучить Поэзидентскую булаву. Он уже сейчас начинает строить планы, как бы ему "сбить" нынешнего гаранта на предстоящих выборах. Окружение Кличко тоже подогревает идею, что он сможет не только составить реальную конкуренцию, но и переиграть Владимира Зеленского на президентских выборах. Получится ли это - покажет время”, - предположил Виктор Таран.