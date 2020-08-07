Многие кандидаты в мэры Киева относятся к избирательной кампании крайне несерьезно

Как сообщает Знай.юа, об этом рассказал лидер "Рідної країни" Николай Томенко в своем Фейсбук. Далее приводим слова автора без изменений.

Меня просто «убивает» отношение некоторых кандидатов к избирательной кампании в столице. Нынешняя власть во главе с действующим мэром Кличко превратил Киев в один из худших городов с точки зрения качества жизни человека.

В свою очередь, кандидат от «Слуги народа» Верещук собирается «взбодрити мосты», а кандидат от «Европейской Солидарности» Гончаренко переживает, чтобы «зелеными» в Киеве были только каштаны.

Если бы я стал городским головой, то неделю бы не заходил в помещение горсовета и вот почему.

Я бы сделал все, чтобы туда на неделю зашел аудит – начиная с НАБУ и заканчивая Счетной палатой и другими финструктурами, чтобы они проанализировали то, что происходило последние годы с бюджетом города. На какой проект не глянешь, ощущение, что все они начинались с откатов. У киевлян сегодня цинично забирают и разворовывают из-под носа деньги. Надо остановить это, а затем четко определить на что нужно тратить средства, чтобы киевлянам стало жить комфортнее. Потому что нельзя тратить деньги только на шоу – селфі-мосты, фонтаны и гулянки в центре города. Деньги должны идти на улучшение качества жизни киевлянина, а у нас до сих пор ездят маршрутки и ни одной новой станции метро не построено, хотя цена на проезд выросла более, чем вдвое.

Я сегодня за серьезную дискуссию, которая остановит хищение и создаст действенный план для столицы, а недалекие политики сегодня просто стебутся с киевлян и их проблем с билбордов.