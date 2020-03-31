Стало известно, какая погода будет в Киеве 1 апреля
Так, в Киеве заметно похолодает, а ночью ударят морозы. Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на сайт Синоптик.
Синоптики рассказали, что в среду, 1 апреля влажность воздуха в Киеве составит от 26 до 49%. Днем столбики термометров будут показывать от -2 до +7 градусов. Без осадков.
По народным предсказаниям: "На Дарью проруби мутятся". Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет.
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Также мы писали, что в Киеве пошел снег в середине весны. Утро карантинной столицы многие жители встретили, наблюдая за погодной аномалией с балконов и окон своих квартир. Многие опубликовали фото и видео в сети.
Снег пошел в Киеве 31 марта около 8 утра в районе ВДНГ. Лесной массив стало засыпать чуть позже, около девяти.
После снегопада, который закончился весьма быстро, в Киеве вышло солнце из-за туч.
Напомним, что в Киеве случился пожар в городской больнице. Пациентов эвакуировали во время ликвидации пожара в клинической больнице на бульваре Шевченко, 17. Всего вывели из больницы 13 пациентов. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева, пишет
Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в электрощитовой на 1-м этаже.
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