Частково обмежено рух транспорту в Києві на окремих вулицях столиці, про що попередили водіїв.

Починаються ремонтні роботи на окремих ділянках дорожньої інфраструктури, що спричинить часткові обмеження руху транспорту в Києві, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують у КМДА, з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Так, у вівторок, 9 липня, з восьмої години ранку до п’ятої вечора частково обмежено рух транспорту в Києві на бульварі Лесі Українки. Обмеження стосуються ділянки між будинками №21-Б та №23. На місці працюють дорожні служби Печерського району, які виконують поточний ремонт асфальтового покриття.

Окрім цього, з 9 по 13 липня передбачено тимчасові обмеження руху транспорту в Києві на з’їздах із Кільцевої дороги. Йдеться про дві ключові ділянки:

перший з’їзд — із Кільцевої дороги на Берестейський проспект у напрямку Житомира;

другий — з Берестейського проспекту на Кільцеву дорогу в напрямку Одеської площі.

Ремонтні роботи на цих ділянках виконує Шляхово-експлуатаційне управління Святошинського району.

У «Київавтодорі» закликають водіїв бути уважними, планувати свої маршрути з урахуванням лімітів та дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і вказівок працівників на місці проведення робіт.

Комунальники вибачаються за спричинені незручності та дякують мешканцям столиці за розуміння. Метою цих заходів є поліпшення стану дорожнього покриття та підвищення безпеки шляху для всіх учасників дорожнього пересування.

Крім цього, на дорогах міста введено так званий "тепловий режим". Згідно з новими правилами, вантажівкам з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено пересуватися містом у разі, якщо температура повітря перевищує +28 градусів за Цельсієм.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Києві: де готові платити від 40 000 гривень навіть без досвіду.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: люди похилого віку можуть отримати підтримку, проте не всі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Києві: українців попередили про нові ціни.