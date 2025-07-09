Починаються ремонтні роботи на окремих ділянках дорожньої інфраструктури, що спричинить часткові обмеження руху транспорту в Києві, повідомляє Politeka.net.
Про це інформують у КМДА, з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
Так, у вівторок, 9 липня, з восьмої години ранку до п’ятої вечора частково обмежено рух транспорту в Києві на бульварі Лесі Українки. Обмеження стосуються ділянки між будинками №21-Б та №23. На місці працюють дорожні служби Печерського району, які виконують поточний ремонт асфальтового покриття.
Окрім цього, з 9 по 13 липня передбачено тимчасові обмеження руху транспорту в Києві на з’їздах із Кільцевої дороги. Йдеться про дві ключові ділянки:
- перший з’їзд — із Кільцевої дороги на Берестейський проспект у напрямку Житомира;
- другий — з Берестейського проспекту на Кільцеву дорогу в напрямку Одеської площі.
Ремонтні роботи на цих ділянках виконує Шляхово-експлуатаційне управління Святошинського району.
У «Київавтодорі» закликають водіїв бути уважними, планувати свої маршрути з урахуванням лімітів та дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і вказівок працівників на місці проведення робіт.
Комунальники вибачаються за спричинені незручності та дякують мешканцям столиці за розуміння. Метою цих заходів є поліпшення стану дорожнього покриття та підвищення безпеки шляху для всіх учасників дорожнього пересування.
Крім цього, на дорогах міста введено так званий "тепловий режим". Згідно з новими правилами, вантажівкам з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено пересуватися містом у разі, якщо температура повітря перевищує +28 градусів за Цельсієм.
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