Пенсія у Києві мала бути виплачена разом заборгованістю, однак ПФУ відмовив і українка звернулася до суду

Пенсія в Києві не була призначена вдові попри заяву адвоката та законні підстави, тому жінці не лишалось нічого, окрім подання позову, повідомляє Politeka.net.

Київський окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив два рішення на користь пенсіонера, які зобов’язували Головне управління ПФУ: сума повинна бути виплачена включно з заборгованністю.

Втім, громадянин помер. Його дружина, яка проживала з ним до моменту смерті, є єдиною спадкоємицею згідно з довідкою Першої київської державної нотаріальної контори від 30 червня 2022.

15 березня 2024 на адресу Головного управління ПФУ в столиці було подано адвокатський запит із проханням надати інформацію про виконання судових рішень, суми нарахованої заборгованості та можливість її переведення на спадкоємця. У відповіді від 21 березня 2024 ПФУ повідомив про проведення перерахунку пенсії відповідно до рішень, однак відмовив у виплаті нарахованої доплати спадкоємиці.

Попри відмову Пенсійного фонду, жінка вирішила відстоювати свої права в суді.

Після смерті чоловіка їй відкрилася спадщина, яка включає пенсійну заборгованість: 83 070 гривень — за період із 1 січня 2018 року до 31 січня 2021 року, а також 191 021 гривню — за період із 1 квітня 2019 року до 31 травня 2022 року. Оскільки Пенсійний фонд відмовив у виплаті цих сум, жінка подала позов, вимагаючи визнати її право на отримання спадщини у вигляді нарахованих пенсійних коштів.

У свою чергу, ПФУ наполягав, що виплата можливa лише на підставі рішення про заміну сторони у виконавчому провадженні, і зазначив, що позивачка не надала достатніх доказів свого правонаступництва.

Втім, суд став на бік жінки та задовольнив її позов. Він постановив, що пенсія в Києві повинна бути сплачена в порядку спадкування — загалом 274 091 гривню (83 070 грн + 191 021 грн).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.