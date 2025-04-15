У березні 2025 року зафіксувано найвищий показник інфляції з початку року — споживчі ціни зросли на 1,5% за місяць, продовжується подорожчання продуктів у Києві і в квітні, повідомляє Politeka.net.

За даними звіту Держстату, з початку року інфляція на споживчому ринку становила 3,5%.

Основним чинником стали війна, непогода, збільшення тарифів. Так, початку 2025 року їх цінники зросли на 4,2%, а в річному вимірі — на 17,4%. Найбільше за останні 12 місяців подорожчали:

яйця — на 44,7%, зокрема лише у березні ціна зросла на 18,8% через сезонні причини;

соняшникова олія — на 35,4% (плюс 1,7% за місяць);

овочі — на 32,3% (плюс 1,6% у березні).

За офіційними даними Мінфіну, середня ціна за упаковку яєць у квітні 2025 року становить 73,50 грн. Індекс споживчих цін за цей період склав 102,90%, що враховує як звичайні курячі яйця, так і перепелині. Утім, у супермаркетах не бракує дорожчих варіантів — деякі бренди пропонують десяток яєць за 100 грн і більше.

Неоминуло подорожчання продуктів у Києві в квітні соняшникову олію. У квітні в місцевих магазинах вартість пляшки варіювалася від 31 до 92 гривень, в залежності від бренду та торгової мережі. Середня ринкова ціна склала 77,5 гривень за пляшку.

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