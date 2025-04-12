Завершення опалювального сезону в Києві відкладається через похолодання і деякі городяни знову отримали подачу тепла.

Завершення опалювального сезону в Києві відбулося не для всіх, оскільки різке похолодання змусило місцеву владу тимчасово відновити подачу тепла в деякі райони міста, повідомляє Politeka.

Офіційне відключення батарей було відкладено через низьку температуру, яка трималася протягом кількох днів поспіль, і призвела до необхідності знову включити опалення у важливих соціальних закладах.

За інформацією Київської міської державної адміністрації (КМДА), після того, як середньодобова температура в столиці опустилася нижче 8°C і зберігалася такою протягом трьох діб, було ухвалено рішення про відновлення опалення для медичних закладів, дитячих садків, шкіл та інших соціальних установ. Це забезпечить комфортні умови для роботи та навчання, особливо для дітей та працівників таких установ.

Нагадаємо, що 24 березня 2025 року було офіційно завершено опалювальний сезон в Києві, завдяки стабільному потеплінню та економії газу. Традиційно опалення в місті вимикають, коли середньодобова температура не опускається нижче 8°C, проте поточне похолодання змусило переглянути це рішення.

Синоптики попереджають про можливі повторні хвилі похолодання в квітні, тому жителів закликають стежити за оновленнями від комунальних служб щодо подальших змін у теплопостачанні.

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