Завершение отопительного сезона в Киеве откладывается из-за похолодания, и некоторые горожане снова получили подачу тепла.

Завершение отопительного сезона в Киеве произошло не для всех, поскольку резкое похолодание заставило местные власти временно возобновить подачу тепла в некоторые районы города, сообщает Politeka.

Официальное отключение батарей было отложено из-за низкой температуры, которая держалась в течение нескольких дней подряд, и привела к необходимости снова включить отопление в важных социальных учреждениях.

По информации Киевской городской государственной администрации (КГГА) , после того как среднесуточная температура в столице опустилась ниже 8°C и сохранялась таковой в течение трех суток, было принято решение о возобновлении отопления для медицинских учреждений, детских садов, школ и других социальных учреждений. Это обеспечит комфортные условия работы и обучения, особенно для детей и работников таких учреждений.

Напомним, что 24 марта 2025 года был официально завершен отопительный сезон в Киеве, благодаря стабильному потеплению и экономии газа. Традиционно отопление в городе выключается, когда среднесуточная температура не опускается ниже 8°C, однако текущее похолодание заставило пересмотреть это решение.

Синоптики предупреждают о возможных повторных волнах похолодания в апреле, поэтому жителей призывают следить за обновлениями от коммунальных служб по дальнейшим изменениям в теплоснабжении.

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