Згідно з моніторингом цін, у квітні спостерігалися зміни у порівнянні з березнем помітне подорожчання овочів в Києві

Подорожчання овочів в Києві змушує багатьох споживачів переглядати свої звички покупок або навіть відмовлятися від деяких товарів, повідомляє Politeka.net.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Подорожчання овочів в Києві помітне на огірки. У квітні 2025 року ціни на огірки у великих мережах супермаркетів значно варіюються залежно від сорту. Середня ціна на гладкі огірки складає 137,47 гривень за кілограм. Найдешевші пропозиції можна знайти в Metro (119,90 грн), тоді як у Megamarket ціна досягає 162,60.

Порівняно з березнем 2025 року, ціни на більшість сортів дещо зросли, що свідчить про сезонні коливання.

Щодо картоплі, одного з найпопулярніших продуктів у повсякденному раціоні, її середня ціна становить 31,10 грн за кілограм. У Metro вона продається за 27,90 гривень, тоді як у Megamarket ціна досягає 37,50.

Подорожчання овочів в Києві найбільше зачепило помідори. Вони як і раніше, залишаються відносно дорогим продуктом. Червоні помідори коштують у середньому 119,97 гривень за кілограм, з найнижчою ціною в Novus (99,99) і найвищою в Megamarket (145,80).

Рожеві помідори мають ще вищу ціну – в середньому 189,70 грн за кілограм, а помідори сорту "сливка" коштують 168,70 грн. У порівнянні з березнем цього року, ціни на всі види помідорів збільшились.

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