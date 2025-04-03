Допомога для ВПО в Києві доступна через спеціалізовані центри, які надають підтримку біженцям та внутрішньо переміщеним особам.

Допомога для ВПО в Києві доступна в різних формах, від продуктових наборів до медичних послуг, повідомляє Politeka.

Переселенці можуть звертатися до різних державних та благодійних організацій, які надають необхідні послуги та підтримку.

Одним із основних місць, куди можна звертатися, є Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розташований за адресою: вул. Олександра Довженка, 2. Тут переселенці можуть отримати консультації щодо доступу до соціальних виплат, продуктових наборів, а також меддопомоги.

Окрім того, в Києві працюють кілька благодійних організацій, які займаються підтримкою. Наприклад, організація "Карітас" надає гуманітарку та консультації з юридичних питань. Її адреса: вул Івана Микитенка, 7Б.

Ще одне важливе місце — це Центр підтримки переселенців, який працює при київській міській раді. Він розташований за адресою: Харківське шосе, буд. А. Там можна отримати не тільки соціальні послуги, але й консультації щодо правового статусу, пошук житла та інші види.

Допомога ВПО в Києві включає також можливість отримати харчі, гуманітарні вантажі та предмети першої необхідності. Заявки можна подати через онлайн-платформи, або безпосередньо в соццентрах.

Всі ці заходи спрямовані на забезпечення для осіб, які втратили домівки через конфлікт. Отримати це все можна безкоштовно, але потрібно дотримуватися певних процедур для її отримання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.