Помощь для ВПЛ в Киеве доступна через специализированные центры, оказывающие поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам.

Помощь для ВПЛ в Киеве доступна в различных формах, от продуктовых наборов до медицинских услуг, сообщает Politeka.

Переселенцы могут обращаться в различные государственные и благотворительные организации, оказывающие необходимые услуги.

Одним из основных мест, куда можно обращаться, является Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, расположенный по адресу ул. Александра Довженко, 2. Здесь переселенцы могут получить консультации по доступу к социальным выплатам, продуктовым наборам, а также медпомощи.

Кроме того, в Киеве работают несколько благотворительных организаций, занимающихся поддержкой. Например, организация "Каритас" предоставляет гуманитарку и консультации по юридическим вопросам. Ее адрес: ул. Ивана Микитенко, 7Б.

Еще одно важное место – это Центр поддержки переселенцев, который работает при киевском городском совете. Он расположен по адресу: Харьковское шоссе, дом. А. Там можно получить не только социальные услуги, но и консультации по правовому статусу, поиск жилья и другие виды.

Помощь ВПЛ в Киеве включает также возможность получить продукты, гуманитарные грузы и предметы первой необходимости. Заявки можно подать через онлайн-платформы или непосредственно в соццентрах.

Все эти меры направлены на обеспечение для лиц, лишившихся дома из-за конфликта. Получить это все можно бесплатно, но нужно соблюдать определенные процедуры для ее получения.

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