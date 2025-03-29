У час, коли мобілізація в Україні триває, чоловіки задаються запитанням, чи можуть неточності у військовому званні створити для них проблеми, повідомляє Політека.

Як інформує юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA", подібні помилки не є підставою для анулювання статусу працівника, а також не впливають на саму процедуру оформлення.

Відповідно до законодавства, передбачається, що бронювання військовозобов'язаних здійснюється без урахування військово-облікової спеціальності або звання. Це означає, що навіть якщо у документах є певні розбіжності, це не є підставою для скасування статусу.

Владислав Дерій пояснює, що для того, щоб убезпечити працівника від призову до війська, підприємства або організації, які мають стратегічне значення, не повинні обов’язково вказувати військове звання.

Фахівці також зазначають, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не мають законних підстав для анулювання броні лише через помилки у військовому званні в час, коли мобілізація в Україні триває.

Головне у цьому процесі, щоб все здійснювалося в межах законів та відповідно до передбачених норм, а сам працівник дійсно належав до критично важливих спеціалістів, які необхідні для функціонування економіки або оборонного сектору країни.

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