Бронювання, поки триває мобілізація в Україні, може бути скасоване двома способами.

Мобілізація в Україні передбачає, що громадяни, які отримали бронювання через роботу на критично важливому підприємстві, мають можливість анулювати це бронювання, оформивши відстрочку з іншої причини, повідомляє Politeka.net.

Юрист Владислав Дерій розповів про це детальніше.

Він пояснив, що бронювання може бути скасоване двома способами: за ініціативою самого працівника або за поданням керівника підприємства.

Один з варіантів скасування — це подання заяви на відстрочку з інших причин, наприклад, через інвалідність, сімейні обставини або інші підстави, передбачені законом.

«Якщо ви самі оформите відстрочку, вашу бронь анулюють», – зазначив Дерій.

Також воно, поки діє мобілізація в Україні, може бути скасоване за ініціативою керівника підприємства, який надав бронь. У цьому випадку керівник має подати обґрунтоване клопотання через портал «Дія».

Юрист додав, що оформлення відстрочки не є обов’язковим, навіть якщо є підстави для цього. Наприклад, людина, яка має право на неї через інвалідність, може не скористатися цим правом, якщо її бронювання на підприємстві залишається чинним.

«Ви можете не реалізовувати право на відстрочку по інвалідності», – пояснив Дерій.

Джерело.

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