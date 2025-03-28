Підвищення тарифів на електроенергію у квітні у Києві торкнеться лише окремих категорій споживачів.

З 1 квітня 2025 року тарифи у Києві залишаться без змін, але є нюанс, повідомляє Politeka.

Поточні платіжки збережуться щонайменше до кінця квітня, а можливе підвищення може відбутися з 1 травня 2025 року, якщо не виникнуть непередбачені обставини.

Незважаючи на загальне збереження тарифів, з 1 квітня буде скасовано пільги для споживачів з електричним опаленням. Раніше вони оплачували перші 2000 кВт·год на рік за зниженою ставкою 2,64. Тепер для них запроваджується єдина – 4,32 гривень кіловат година, передає Політека.

Це означає, що вся споживана електроенергія для цієї категорії оплачуватиметься за стандартною ставкою без знижок, що суттєво збільшить щомісячні витрати.

Проте до 30.04.2025 року продовжує діяти пільгова ціна на електроопалення:

До 2000 – 2,64 гривень кіловат годину, понад 2000 – 4,32.

Таким чином, якщо споживання перевищить встановлений ліміт, сума у ​​платіжці може значно збільшитися, і кияни все ж таки відчують зростання витрат на електроенергію.

Мораторій на підвищення прайсу, введений під час воєнного стану, продовжує діяти, тому ціни на опалення, гарячу воду та газ найближчими місяцями не зміняться.

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