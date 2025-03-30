Дізнайтеся, що потрібно чоловіка, щоб вицти на пенсію в Україні у 60 років.

Пенсія в Україні для чоловіків настає з 60 років, однак умови для цього постійно змінюються, особливо вимоги до мінімального страхового стажу, повідомляє Politeka.

З кожним роком, щоб вийти на заслужений відпочинок в 60, потрібно мати все більше років страхового стажу.

Так, наприклад, у 2011 році для того, щоб претендувати на виплати у 60 років, потірібно було мати лише 15 років трудового досвіду. Проте вже у 2017 році цей показник підняли до 25 років. Відтоді щорічно найменший рівень для виходу в 60 років збільшується на один рік.

Так, у 2018 році найменший страховий стаж для виходу на відпочинок становив 25 років, у 2019 році – 26 років, у 2020 – 27 років, у 2021 – 28 років, а в 2022 вже 29 років. У 2023 році мінімальний страховий стаж досягає 30 років, а в 2024 році складає 31. Таким чином, у 2025 році право на пенсіний видпочинок в 60 років дозволяється лише тій людині, яка має трудовий досвід не менше 32 років.

Однак на цьому зміни не зупиняються. Наступних три роки вимоги до мінімального періоду роботи для виходу на пенсію в 60 років продовжуватимуть зростати. У 2026 році необхідний поріг складе 33 роки, у 2027 – 34, а в 2028 – 35.

Загалом, за останні 15 років вимоги до мінімального досвіду роботи для виходу на пенсію в Україні для чоловіків збільшилися майже вдвічі — з 15 до 32 років.

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