До Великодня, який цього року українці святкуватимуть 20 квітня, очікується подорожчання продуктів у Києві.

Найбільше подорожчання продуктів у Києві відобразиться на трьох позиціях: мясі, яйцях та молоці, повідомляє Політека.

Як пише Главред, про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, це пов’язано з кількома факторами, які активно впливають на ринок продовольства.

Денис Марчук додав, що перші ознаки зростання цін вже помітні. Основними причинами є підвищення попиту на ці товари перед святами та підвищення витрат на виробництво.

Попит на яйця традиційно зростає перед Великоднем, що вже призвело до збільшення їх вартості. Як зазначив експерт, після незначного здешевлення у лютому ціни знову почали зростати. Однією з причин є холодна зима, яка підвищила витрати на обігрів виробничих приміщень. Також дорожчими стали і корми через підвищення вартості на зернові.

Подорожчання продуктів у Києві, зокрема, молока - також є однією з основних причин зростання витрат для споживачів. Незважаючи на деяке зниження вартості, ціна молочки у роздрібних мережах продовжує збільшуватись.

Що стосується м'яса, то експерт попередив, що на нього також можуть переписати цінники, особливо на яловичину та свинину.

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