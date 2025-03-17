Користувачі Vodafone та lifecell можуть легко перейти до Київстар, зберігаючи свій номер, для полегшення цього процесу мобільний оператор запустив унікальну послугу, повыдомляє Politeka.net.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Оператор запровадив зручну послугу, що дозволяє замовити SIM-карту з доставкою додому або до відділення Нової Пошти, позбавляючи необхідності відвідувати магазини.
"Ця унікальна для України послуга орієнтована на комфорт клієнтів, які прагнуть отримати якісний мобільний зв’язок без зайвих клопотів", - додали у прес-службі.
Оформити перехід до Kyivstar із збереженням номера та доставкою SIM-картки можна безпосередньо на сайті оператора. Для цього необхідно пройти ідентифікацію через Дія або BankID НБУ, вибрати відповідний тарифний план і вказати адресу доставки.
Абонентам, які бажають приєднатися до мережі Київстар, мобільний оператор пропонує широкий вибір тарифів, зокрема LOVE UA Магніт та LOVE UA Магніт Контракт.
Додатковою перевагою переходу є найпотужніша 4G-мережа в Україні за кількістю базових станцій та найвища швидкість мобільного інтернету у другому півріччі 2024 року, що підтверджено даними Ookla – розробника популярного сервісу для тестування швидкості інтернету Speedtest.
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