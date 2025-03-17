Київстар запустив унікальну послугу, яка орієнтована на комфорт клієнтів та може порадувати українців.

Користувачі Vodafone та lifecell можуть легко перейти до Київстар, зберігаючи свій номер, для полегшення цього процесу мобільний оператор запустив унікальну послугу, повыдомляє Politeka.net.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Оператор запровадив зручну послугу, що дозволяє замовити SIM-карту з доставкою додому або до відділення Нової Пошти, позбавляючи необхідності відвідувати магазини.

"Ця унікальна для України послуга орієнтована на комфорт клієнтів, які прагнуть отримати якісний мобільний зв’язок без зайвих клопотів", - додали у прес-службі.

Оформити перехід до Kyivstar із збереженням номера та доставкою SIM-картки можна безпосередньо на сайті оператора. Для цього необхідно пройти ідентифікацію через Дія або BankID НБУ, вибрати відповідний тарифний план і вказати адресу доставки.

Абонентам, які бажають приєднатися до мережі Київстар, мобільний оператор пропонує широкий вибір тарифів, зокрема LOVE UA Магніт та LOVE UA Магніт Контракт.

Додатковою перевагою переходу є найпотужніша 4G-мережа в Україні за кількістю базових станцій та найвища швидкість мобільного інтернету у другому півріччі 2024 року, що підтверджено даними Ookla – розробника популярного сервісу для тестування швидкості інтернету Speedtest.

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