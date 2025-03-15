У цьому матеріалі ви дізнаєтеся про можливі відключення світла в столиці та в Київській області у неділю, 16 березня 2025 року.

Чи будуть у Києві та області запроваджуватися графіки відключення світла на 16 березня 2025 року на тлі нових масованих ударів по енергетиці, повідомляє Політека.

Як повідомили в ДТЕК, вночі 15 березня російські окупаційні війська знову завдали масованих ударів по українським енергетичним обʼєктам у Дніпропетровській та Одеській областях.

Ушкодження суттєві, без електроенергії залишилася частина споживачів, пише Політека. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути мешканцям світло.

Крім того, за даними "Укрнерго", напередодні через погіршення погодних умов (сильні дощі та вітер) без електроенергії залишилися мешканці 18 населених пунктів у чотирьох регіонах України – Закарпаття, Чернігівщина, Кіровоградщина та Миколаївщина.

Києва та області поки ці проблеми в енергосистемі не торкнулися, тому на 16 березня стабілізаційні та аварійні графіки відключень світла не плануються. Якщо ситуація зміниться, про це буде повідомлено на офіційному сайті ДТЕК.

Так само на неділю на Київщині не планується введення локальних графіків відключення з метою проведення профілактичних робіт для підвищення найдійності енергосистеми, вони продовжаться вже з понеділка.

Для максимальної стабільності в енергосистемі, "Укренерго" рекомендує використовувати потужні електроприлади в денні години, коли активно працюють сонячні електростанції – з 10 до 18.

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