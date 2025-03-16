Мобілізація в Україні викликає багато запитань, зокрема щодо можливості бронювання військовозобов'язаних без ВЛК та ВОС.

В умовах військового стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки можуть бути заброньовані від призову підприємствами та установами, повідомляє Politeka.

Однак цей процес має чимало нюансів, через які працівники та роботодавці не рідко стикаються з труднощами, говорить юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".

Юриста повідомили про ситуцію, коли роботодавець відмовився прийняти на роботу через відсутність у військово-обліковому документі даних про висновок ВЛК, військове звання та спеціальність. Роботодавець пояснив це тим, що без цих записів неможливо оформити бронювання, а також існує ризик отримання штрафу від ТЦК.

Проте, словами Дерія, відсутність військового звання та військово-облікової спеціальності не є порушенням військового обліку, тому роботодавець не ризикує отримати штраф. Ба більше, наявність ВОС чи звання не є обов’язковою вимогою для бронювання, як і проходження військово-лікарської комісії.

Для працевлаштування та бронювання військовозобов'язаному достатньо перебувати на військовому обліку та мати відповідний документ – паперовий або електронний у застосунку "Резерв+". Отже, установи, що надають роботу, можуть приймати на роботу таких працівників без страху порушити законодавство, а самі працівники підлягають бронюванню в умовах мобілізації в Україні.

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