Подорожчання риби у Києві торкнулось не всіх видів, тому деяке зниження стало приємною новиною для покупців.

З початком Великого посту багато українців змінюють свій раціон, відмовляючись від м'яса, проте зекономити в ці дні не вийде, адже спостерігається подорожчання риби у Києві, повідомляє Politeka.net.

Дані опублікували на сайті Мінфін. Проте деякі види риби у супермаркетах можуть порадувати здешевленням.

Зокрема, трішки подешевшав короп. У лютому кілограм живого коропа коштував у середньому 155,48 гривень, а зараз його ціна знизилася до 150,10. У мережі Auchan його можна придбати за 139,00, а в Megamarket – за 161,20 гривень.

Зменшилася і вартість потрошеного коропа: у лютому середня вартість становила 199,05, а в березні – вже 195,30. Проте залежно від магазину розцінки суттєво відрізняються: в Auchan – 169,00 грн/кг, тоді як у Megamarket – 221,60.

Приємні зміни торкнулися і оселедця. Вартість слабосоленого оселедця впала з 196,04 до 192,00 грн/кг. Найдешевший варіант можна знайти в Novus – 169,00 грн/кг, а найдорожчий у Megamarket, де ціна сягає 228,00 гривень.

Однак без подорожчання риби у Києві не обійшлося. Свіжоморожена скумбрія, середній цінник якої у лютому за кілограм був 189,27, а у березні вартість досягла вже 190,00 грн/кг. У Novus вона коштує 169,00 гривень, тоді як у Megamarket – 211,00.

Таким чином, березень приніс гарні новини для поціновувачів цього продукта, адже її можна придбати за більш доступними цінами. Хоча скумбрія і зросла в ціні.

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