Стало відомо, які зміни чекають на учнів вищих навчальних закладів під час мобілізації в Україні у 2025 році і хто отримає відстрочку від служби.

З огляду на триваючу мобілізацію в Україні та постійні зміни в законодавстві, Верховна Рада у квітні 2024 року ухвалила зміни, які стосуються аспірантів та студентів, повідомляє Політека.

Згідно з новими правилами, аспіранти зможуть отримати відстрочку від призову, однак це не означає, що вони будуть повністю звільнені від мобілізації в майбутньому.

Право на відстрочку мають:

студенти вищих навчальних закладів до 30 років;

особи з науковими званнями;

штатні викладачі;

педагогічні працівники фахових передвищих закладів освіти;

інтерни, що навчаються на денній основі.

Водночас важливо зазначити, що вступ до університету для здобуття другої чи третьої вищої освіти не дає права на відстрочку. Це дозволяє уникнути зловживань, коли громадяни намагаються уникнути мобілізації через багаторазовий вступ до навчальних закладів.

Зміни, які набудуть чинності з 2025 року, передбачають, що право на відстрочку мають лише претенденти, які навчаються на бюджетній формі. Контрактники можуть отримувати освіту тільки заочно, що не дає їм права на відстрочку.

Щоб отримати відстрочку, аспіранти повинні подати відповідні документи, серед яких паспорт, військовий квиток, довідка з навчального закладу та повістка (за наявності). Також необхідно пройти військово-лікарську комісію для отримання офіційного рішення.

Проте, відстрочка діє не у всіх випадках. Аспіранти можуть бути мобілізовані достроково за власними бажаннями або якщо вони навчаються на військових спеціальностях. Крім того, мобілізація в Україні впливає на кількість студентів та освітян, адже зміни в законодавстві можуть мати значний вплив на їхнє майбутнє.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Мобілізація в Україні: юрист пояснив, скільки ТЦК має часу на адмінстягнення.

Також Politeka писала, Мобілізація в Україні: про що потрібно повідомити ТЦК у березні 2025 року.

Як повідомляла Politeka, Мобілізація в Україні: стало відомо про причини, через які можуть скасувати рішення ВЛК.