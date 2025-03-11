Міністр пояснив, що питання про необхідність супроводження поліцією ТЦК під час мобілізації в Україні є риторичним.

Співробітники територіальних центрів комплектування можуть виконувати завдання з мобілізації в Україні без залучення поліцейських, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він пояснив, що під час мобілізації поліція діє виключно в межах своїх повноважень. ТЦК мають право самостійно перевіряти документи громадян, проте іноді надсилають офіційні запити до Національної поліції, щоб забезпечити супровід своїх співробітників.

Клименко зазначив, що поліція фокусується на забезпеченні порядку, хоча в окремих випадках, коли порушуються права громадян, виникає агресивна реакція. Він також розкрив, що подібні інциденти можуть бути використані ворогом, але такі ситуації, на його думку, є поодинокими.

Міністр додав, що питання про необхідність супроводження поліцією ТЦК під час мобілізації в Україні є риторичним, оскільки ситуація залежить від можливостей конкретних підрозділів у різних регіонах. За його словами, ТЦК можуть виконувати свої функції і без підтримки поліції, оскільки мають відповідні повноваження.

Також з 1 березня 2025 року змінилися правила перетину кордону для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Тепер вони перетинають кордон за загальними підставами, без необхідності реєстрації в системі "Шлях".

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