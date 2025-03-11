Абоненти Київстару можуть змінити тариф та зробити це кількома способами, зокрема, в магазинах оператора.

Мобільний оператор Київстар пропонує різноманітні тарифи, що включають різні обсяги хвилин, SMS, інтернету та інших послуг, що дає змогу вибрати оптимальний план, який підходить саме вам, повідомляє Politeka.net.

На сайті компанії розповіли, який замінити свій поточний пакет послуг на інший.

Якщо ваш поточний план не відповідає потребам, зміна може стати вигідним рішенням. Наприклад, абоненти можуть змінити його кількома способами.

Як зазначають у компанії, мобільний план можна змінити:

за номером 477 або 477*1;

у офіційному мобільному додатку у розділі "Усі тарифи";

набравши номер 466;

через сайт "Київстар".

Українцям також дали іншу корисну пораду. Представники компанії повідомили, якщо обсяг хвилин, гігабайтів чи SMS у вашому мобільному плані вичерпався раніше за термін його дії, абоненти можуть замовити позачергове поповнення пакету послуг. Це можна зробити кількома способами:

набравши номер 477*202;

через систему самообслуговування в офіційному додатку;

звернувшись до контакт-центру або співробітника фірмового магазину.

Поповнювати рахунок заздалегідь не варто. Спочатку переконайтеся, що новий підключено, а потім поповнюйте. Оплатити вартість можна на сайті та в додатку без жодних комісій.

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