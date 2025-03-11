Міністр оборони Рустем Умеров заявив про впровадження нової системи мобілізації в Україні.

З 1 квітня 2025 року розпочнеться новий етап мобілізації в Україні, процес військового обліку та проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) повністю перейде в цифровий формат, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, які зміни відбудуться.

Як заявив міністр оборони Рустем Умеров, впровадження нової системи передбачає:

Автоматичне внесення даних до реєстру «Оберіг», що усуває необхідність особистого подання документів до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Оформлення висновків ВЛК в електронному форматі та їх інтеграцію в систему «Резерв+».

Створення електронного кабінету ВЛК, де зберігатимуться всі медичні висновки призовників.

Перехід усіх ВЛК на електронний документообіг після проходження відповідного навчання.

Основна мета цих змін — зробити процес мобілізації в Україні швидшим, ефективнішим і прозорішим. Нововведення дозволить уникнути необхідності вручну переносити документи між установами і суттєво скоротить час їхньої обробки.

З 1 квітня всі військовозобов’язані зможуть отримувати документи в електронному вигляді, а лікарі оперативно передаватимуть медичні висновки без затримок. Кожен зможе замовити медичну довідку онлайн, що значно спростить взаємодію з військовими комісаріатами.

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