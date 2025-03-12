Мобілізація в Україні триває, і питання, пов’язані з документами для військовозобов’язаних громадян, стають все актуальнішими.

Військовозобов'язані задають питання, чи може ТЦК під час того, як йде мобілізація в Україні, відмовити у видачі приписного посвідчення, якщо у громадянина немає ідентифікаційного податкового номера, повідомляє Політека.

Згідно з юридичними роз'ясненнями на порталі "Юристи.UA", ТЦК не має права відмовити громадянину у видачі приписного навіть у випадку, якщо у нього немає ІПН. Якщо така відмова все ж мала місце, чоловік має право подати скаргу до обласного ТЦК або до Міністерства оборони України.

Деякі громадяни відмовляються від отримання ІПН з релігійних причин. В такому випадку, відповідно до законодавства, позначка в паспорті про відмову від індивідуального податкового номера має бути достатньою підставою для видачі приписного посвідчення.

Проте, в окремих територіальних центрах комплектування можуть виникнути труднощі з цією процедурою.

Юрист Юрій Айвазян пояснив, що відсутність РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків) не повинна впливати на статус військовозобов’язаного, навіть коли йде мобілізація в Україні. Відсутність цього документа може ускладнити внесення даних до Єдиного реєстру, але це не є підставою для відмови у видачі приписного.

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