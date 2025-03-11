Lifecell пропонує найвигідніший тариф для пенсіонерів, але ним можуть скористатися лише окремі абоненти.

Мобільний оператор Lifecell представив спеціальний тарифний план, який стане чудовим варіантом для пенсіонерів, повідомляє Політека.

Нова пропозиція дозволяє суттєво заощадити на мобільному зв'язку, отримуючи вигідні умови за мінімальну вартість.

Компанія пропонує найвигідніший тариф для пенсіонерів, але ним можуть скористатися лише ті абоненти, які переходять в мережу Lifecell від інших операторів – Київстар або Vodafone. Для цього необхідно використати послугу перенесення номера (MNP), зберігаючи при цьому свій старий номер телефону.

Тариф "Потужний" включає:

60 ГБ мобільного Інтернету до 31 січня 2026 року (після цього – 20 ГБ, що міститься);

800 хвилин для дзвінків по Україні;

Вартість – 100 гривень за 4 тижні (до кінця 2025 року), після чого ціна зросла до 165 гривень.

Ця пропозиція є однією з найдоступніших на ринку та дозволяє пенсіонерам користуватися сучасним мобільним зв’язком без значних витрат.

Отже, якщо ви шукаєте найвигідніший тариф для пенсіонерів, варто звернути увагу на пропозицію від мобільної компанії. Це чудовий варіант для тих, хто хоче заощадити на мобільному зв'язку та отримати якісні послуги за доступною ціною.

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