Чоловіки, які мають серцево-судинні захворювання, можуть отримати відстрочку або звільнення покитривая мобілізація в Україні, повідомляє Politeka.net.

Відповідно до наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, існує перелік захворювань серця, з якими не мобілізують.

Непридатними до військової служби визнаються громадяни з такими патологіями:

  • Серцева недостатність II-Б — III стадії
  • Гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними ураженнями органів-мішеней

Також не підлягають з цереброваскулярними захворюваннями зі значними порушеннями функцій, а саме:

  • Інфаркт міокарда
  • Інсульт
  • Стеноз артерій
  • Емболія або тромбоз
  • Аневризми артерій
  • Церебральний атеросклероз
  • Гіпертензивна енцефалопатія
  • Наслідки хірургічних втручань

мобілізація в Україні

Хвороби артерій і судин, які дають право на відстрочку або звільнення

  • Серйозні порушення кровообігу, спричинені атеросклерозом, стенозом, аневризмою, тромбозом або емболією
  • Захворювання периферичних судин (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт)
  • Набутий артеріовенозний свищ
  • Спадкові судинні патології (гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус)
  • Проблеми з венами і лімфатичними судинами (флебіт, тромбофлебіт, варикозне розширення вен, тромбоз, лімфаденіт)

Як підтвердити непридатність до військової служби

Остаточне рішення ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК) після детального медичного обстеження. Для отримання звільнення під час моібілізації в Україні необхідно надати чинні медичні документи, оформлені згідно з вимогами ВЛК.

Лише після офіційного висновку лікарів військовозобов’язаний може бути звільнений від мобілізації або отримати відстрочку.

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