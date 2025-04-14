Чоловіки, які мають серцево-судинні захворювання, можуть отримати відстрочку або звільнення покитривая мобілізація в Україні, повідомляє Politeka.net.
Відповідно до наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, існує перелік захворювань серця, з якими не мобілізують.
Непридатними до військової служби визнаються громадяни з такими патологіями:
- Серцева недостатність II-Б — III стадії
- Гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними ураженнями органів-мішеней
Також не підлягають з цереброваскулярними захворюваннями зі значними порушеннями функцій, а саме:
- Інфаркт міокарда
- Інсульт
- Стеноз артерій
- Емболія або тромбоз
- Аневризми артерій
- Церебральний атеросклероз
- Гіпертензивна енцефалопатія
- Наслідки хірургічних втручань
Хвороби артерій і судин, які дають право на відстрочку або звільнення
- Серйозні порушення кровообігу, спричинені атеросклерозом, стенозом, аневризмою, тромбозом або емболією
- Захворювання периферичних судин (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт)
- Набутий артеріовенозний свищ
- Спадкові судинні патології (гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус)
- Проблеми з венами і лімфатичними судинами (флебіт, тромбофлебіт, варикозне розширення вен, тромбоз, лімфаденіт)
Як підтвердити непридатність до військової служби
Остаточне рішення ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК) після детального медичного обстеження. Для отримання звільнення під час моібілізації в Україні необхідно надати чинні медичні документи, оформлені згідно з вимогами ВЛК.
Лише після офіційного висновку лікарів військовозобов’язаний може бути звільнений від мобілізації або отримати відстрочку.
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