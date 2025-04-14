Непридатними до військової служби під час мобілізації в Україні визнаються громадяни з певними патологіями.

Чоловіки, які мають серцево-судинні захворювання, можуть отримати відстрочку або звільнення покитривая мобілізація в Україні, повідомляє Politeka.net.

Відповідно до наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, існує перелік захворювань серця, з якими не мобілізують.

Непридатними до військової служби визнаються громадяни з такими патологіями:

Серцева недостатність II-Б — III стадії

Гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними ураженнями органів-мішеней

Також не підлягають з цереброваскулярними захворюваннями зі значними порушеннями функцій, а саме:

Інфаркт міокарда

Інсульт

Стеноз артерій

Емболія або тромбоз

Аневризми артерій

Церебральний атеросклероз

Гіпертензивна енцефалопатія

Наслідки хірургічних втручань

Хвороби артерій і судин, які дають право на відстрочку або звільнення

Серйозні порушення кровообігу , спричинені атеросклерозом, стенозом, аневризмою, тромбозом або емболією

, спричинені атеросклерозом, стенозом, аневризмою, тромбозом або емболією Захворювання периферичних судин (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт)

(синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт) Набутий артеріовенозний свищ

Спадкові судинні патології (гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус)

(гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус) Проблеми з венами і лімфатичними судинами (флебіт, тромбофлебіт, варикозне розширення вен, тромбоз, лімфаденіт)

Як підтвердити непридатність до військової служби

Остаточне рішення ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК) після детального медичного обстеження. Для отримання звільнення під час моібілізації в Україні необхідно надати чинні медичні документи, оформлені згідно з вимогами ВЛК.

Лише після офіційного висновку лікарів військовозобов’язаний може бути звільнений від мобілізації або отримати відстрочку.

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