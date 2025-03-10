Українські синоптики дали прогноз погоди в Києві та Київській області на 11 березня та розповіли про те, чи чекати кофмортної температури.

Українські синоптики представили детальний прогноз погоди в Києві та Київській області на 11 березня 2025 року, повідомляє Politeka.

У вівторок, 11 березня, в Києві очікується хмарна погода, без істотних опадів.

Прогноз погоди в Києві та Київській області на 11 березня передбачає, що температура в столиці вночі буде досягати близько +7°C, вранці знизиться до +6°C, а вдень підніметься до +16°C, з максимальними значеннями +18°C. Температура ввечері знову знизиться до +12°C.

Весь день у Києві, а також у сусідніх містах, таких як Біла Церква, Бровари, Бориспіль, Фастів і Васильків, буде похмурим, проте без дощів чи снігу. У всіх цих містах температура вдень буде знаходитися в межах +16°C, а вночі – від +7°C до +8°C. Тиск на рівні 740-745 мм рт. ст. підвищиться, а вологість повітря в першій половині дня досягне 90%, хоча знизиться до 30% до вечора.

Прогноз погоди в Києві та Київській області на 11 березня також вказує на помірний вітер, швидкість якого буде коливатися від 1,5 м/с вночі до 5 м/с в день. Ймовірність опадів становить 0%, що означає, що день буде сухим.

Народний прогноз погоди в Києві та Київській області на 11 березня говорить, що вітер, який подує з півдня чи південного заходу, може вказувати на швидке потепління. Це дозволяє прогнозувати, що в середині тижня температура в Київській області може підвищитися більше, а погодні умови залишаться стабільними.

11 березня в Києві та Київській області буде хмарно, проте опадів не очікується, а температура в день буде достатньо комфортною для весняної пори.

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