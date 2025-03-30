З початку року українці стали свідками підвищення вартості тарифів мобільних операторів, зокрема і в Київстар.

Київстар пропонує бюджетні тарифи для тих, хто хоче заощадити і користуватися зв'язком без великих втрат, повідомляє Політека.

Як зазначено на офіційному сайті оператора, одним із найвигідніших тарифних планів є "LOVE UA Комфорт", який коштує всього 140 грн на місяць.

Цей тариф доступний лише для осіб з інвалідністю та людей похилого віку. За таку невелику суму абоненти отримують: 6 ГБ трафіку; безлімітні дзвінки в мережі Київстар; 60 хвилин на дзвінки по Україні; 60 SMS-повідомлень.

Також додано послугу "Кyivstar ТБ Легкий", яка дає доступ до понад 200 каналів, базової колекції фільмів і серіалів від 1+1 Video.

Крім того, абоненти можуть активувати Суперсилу на вибір без додаткової оплати, що включає безлімітний інтернет (80 ГБ без обмеження швидкості), необмежені дзвінки, SMS і багато інших бонусів.

Для широкого кола користувачів, мобільний оператор пропонує тарифний план "LOVE UA Світло Контракт" за 250 грн на місяць. Доступний всім абонентам і включає базові послуги для комфортного користування зв'язком.

Раніше ми також писали, що мобільний оператор попередив про нову шахрайську схему, де зловмисники пропонують бонус у вигляді трьох місяців безкоштовного користування. Шахраї запевняють клієнтів, що будь-хто, хто подасть заявку, гарантовано отримає винагороду. Однак компанія запевняє, що такі акції не проводяться.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, "Київстар", Vodafone і lifecell хочуть змінити статус: в Раду подано законопроєкт.

Також Politeka писала, "Київстар" змінить вартість тарифів: українців попередили про нове подорожчання.

Як повідомляла Politeka, У "Київстарі" зробили важливе попередження: з'являться нові тарифи, що ще потрібно знати.