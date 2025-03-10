Під час мобілізації в Україні за незаконний перетин кордону передбачено адміністративне покарання.

Мобілізація в Україні продовжується - чимало українціі намагаються незаконно потрапити за кордон та уникнути призову, за такі дії їх карають, повідомляє Politeka.net.

Військовий юрист Тарас Боровський в ефірі Ранок.LIVE розповів, що загрожує впійманим на кордоні ухилянтам.

Військовий юрист Боровський розповів, що мобілізація в Україні впливає на ухилянтів, які намагаються незаконно перетнути кордон. Таких ухилянтів часто одразу передають до територіального центру комплектування, тобто призов їх не омине.

«Ті, хто найактивніше тікають від ТЦК, потрапляють туди без черги», – зауважив він.

Юрист також нагадав, що за незаконний перетин кордону передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу. Водночас на практиці ситуація виглядає дещо інакше: прикордонники затримують порушників, штрафують їх і передають до поліції або ТЦК.

Нагадаємо також, що мобілізація в Україні після війни може продовжитись. Це станеться в тому випадку, якщо: Верховною Радою буде ухвалений відповідний закон; президент видасть наказ про часткове доукомплектування ЗСУ, рішення має затвердити парламент.

Окрім того, навіть після завершення мобілізації може бути резервна служба й можуть проводитись ротації. Такі механізми дадуть змогу підтримувати боєздатність Сил оборони.

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