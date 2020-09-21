Вийшла з лікарні і не повернулася

У Києві шукають пенсіонерку, яка вийшла з лікарні і зникла

Про це інформує Politeka, посилаючись на інформацію, оприлюднену спільнотою Київ Оперативний у соцмережі Facebook.

У четвер, 17 вересня, Кондрач Світлана Михайлівна, 1954 року народження, вийшла з лікарні №15 на столичній вулиці Іллінській. Останній раз жінку бачили в цей же день приблизно о 14: 15 в районі Контрактової площі в кафе "Пузата хата".

Особливо уточнюється, що жінка недавно перенесла інсульт і в зв'язку з цим погано розмовляє.

На вигляд зниклій 60-65 років, у жінки коротке, світле волосся. На момент зникнення була одягнена в зелений домашній халат з квітковим принтом.

Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Світлани Михайлівни, їх просять повідомляти будь-яку інформацію за телефонами: +38 (098) 583-84-64 (чоловік Петро), +38 (097) 016-14-28 (син Валерій), +38 (067) 605-00-72 (син Віталій), або на гарячу лінію поліції 102.

Politeka писала, що в Києві розшукують 11-річного хлопчика. За інформацією правоохоронців, малолітнього Осипова Романа Анатолійовича 2009 року народження востаннє бачили 12 серпня 2020 року. Хлопчик покинув місце свого проживання і досі не повернувся. Зв'язку з дитиною родичі не мають, куди він міг піти - не знають.

Прикмети зниклого хлопчика: виглядає на 9-10 років, 120 сантиметрів зросту, худорлявої статури, світловолосий, зачіска середньої довжини. Особлива прикмета - на обличчі ямочки на правій щоці.

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