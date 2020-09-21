У Києві пішла з дому і не повернулася Даша Чорна, 2010 року народження

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію, розміщену в Facebook спільнотою Київ Оперативний.

За даними поліції, Чорна Дарина Борисівна пішла з дому в суботу, 19 вересня і досі не повернулася.

На вигляд дівчинці 9-10 років, її зріст - 147 сантиметрів, Даша худорлявої статури, у неї стрижене до плечей темно-русяве волосся і блакитні очі.

На момент зникнення на дівчинці були темно-сині джинси, синя спортивна кофта, чорні з червоними смужками кросівки, на голові – червона кепка.

З собою у неї був фіолетовий рюкзак.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження дитини, просять екстрено телефонувати на гарячу лінію поліції за телефоном 102.

Politeka писала, що в Одесі ведуться пошуки 11-річної дівчинки, яка вийшла на прогулянку і не повернулася. Про зникнення дитини повідомили в прес-службі регіонального ГУНП.

Відомо, що зниклу звуть Зибіна Вероніка Сергіївна, 2009 року народження. Дівчинка ще вчора, 20 вересня, пішла погуляти і з тих пір про неї немає ніяких звісток.

Прикмети Вероніки: зріст 152 см, худорлявої статури, волосся русяве, зачіска каре, очі блакитні. З особливих прикмет-коричневе родима пляма на правій нозі. Була одягнена в камуфляжну кофту з написом рожевого кольору, блакитні джинси з жовтими смайлами і сірі кросівки.

Пильні одесити забили тривогу, коли побачили маленьку дівчинку, яка гуляла біля залізничного вокзалу сама по собі. 4-річна дівчинка була помічена без супроводу дорослих на Привокзальній площі. Там дитина самостійно гуляв.

Перехожа звернула на це увагу, підійшла до Дівчинки і відвела її до чергового по вокзалу, викликавши при цьому поліцію. Через півгодини патрульні розшукали її матір, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадавши, в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.

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